الري: إحلال وتأهيل عدد من المنشآت الهيدروليكية الصغيرة وتوفير معدات لصيانة الترع

بعد الأمطار والثلوج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد فتحي:

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة موقف دراسة جدوى "تحسين إدارة الموارد المائية على ترع الإبراهيمية وبحر يوسف والقاصد" والممولة من هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا".

واستعرض وزير الري خلال الاجتماع أنشطة الدراسة التي تتضمن دراسة تحسين إدارة المياه على ترعتي الابراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم، وترعة أبو شوشة الآخذة من ترعة الإبراهيمية بمحافظة بني سويف، وترعتي عروس وأبو صير الآخذة من بحر يوسف بمحافظة الفيوم، وترعة القاصد بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ من خلال تدعيم وتأهيل المنشآت الهيدروليكية على الترع الرئيسية والفرعية في هذه المناطق، وإجراء دراسة بيئية وتقييم اقتصادى متكامل لمنظومة الري بمناطق الدراسة.

وانتهت الدراسة للتوصية بإحلال وتأهيل عددًا من المنشآت الهيدروليكية الصغيرة بمناطق الدراسة، والتوسع في مجال تطوير نظم الري واستخدام نظم الري الحديث في الزراعة من خلال تشجيع المنتفعين على هذا التحول، وتوفير أجهزة لقياس التصرفات، وتوفير معدات لصيانة الترع بمناطق الدراسة لضمان تطهير الترع وتحسين عملية توزيع المياه بهذه المناطق.

ووجه وزير الري أجهزة مصلحة الرى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتأهيل المطلوبة بما يُسهم في تحسين المنظومة المائية بزمامات ترع الإبراهيمية وبحر يوسف والقاصد مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين.