مخرج إيطالي بمهرجان الإسماعيلية: فيلم "كازابلانكا" قصة حقيقية لشاب مغربي

كتب- محمد شاكر:

أقيم اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية عرض للفيلم التسجيلي "كازابلانكا"، والذي يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بمهرجان الإسماعيلية في دورته ال 25 دورة اليوبيل الفضي.

وعقب عرض الفيلم الذي كان مدته 63 دقيقة، أقيمت ندوة أدارها الكاتب الصحفي حسام حافظ، بحضور المخرج الإيطالي أدريانو فاليرو، والذي روى تفاصيل الفيلم قائلا: قصة الفيلم حقيقية والأمر بدأ معه عام ٢٠١٦ عندما قابلت فؤاد بطل الفيلم وطلبت منه أن يقدم قصته هو ودانيلا، وظللت حتي عام ٢٠٢٢ أتابع تفاصيل قصته.

وأضاف: في البداية، كنت سأقدم الفيلم عن الهجرة لكن تفاصيل حكاية فؤاد ودانيلا، جعلتني أغير الفكرة للحديث عن الحب وتأثيره في حياة الإنسان وظللت على مدار خمس سنوات أسجل حياة فؤاد لكن تصوير الفيلم استغرق أسبوعين وبرغم أن الفيلم عن حياة فؤاد ودانيلا لكنني انحزت أكثر لفؤاد لأنني تأثرت به أكثر.

تدور قصة فيلم كازابلانكا حول فؤاد رجل مغربي متخفي يعيش في إيطاليا لسنوات، يلتقي بدانييلا مدمنة مخدرات سابقة، تنتمي إلى الطبقة المتوسطة العليا، يبشر اللقاء بالحب، يسعيان لمساعدة بعضهما البعض على الاستشفاء والمضي قدما، لكن شعور فؤاد بعدم الانتماء يدفعه إلى حافة الهاوي، فهل سيبقى مع دانييلا أم يعود إلى الدار البيضاء حتى إن كان ذلك يعني عدم العودة مجددًا؟.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.