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BBC

وزير الزراعة يفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية قبل رمضان

05:08 م السبت 02 مارس 2024
  • عرض 9 صورة
    السيد القصير يفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية
  • عرض 9 صورة
    السيد القصير يفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية
  • عرض 9 صورة
    السيد القصير يفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية
  • عرض 9 صورة
    السيد القصير يفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية
  • عرض 9 صورة
    السيد القصير يفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية
  • عرض 9 صورة
    السيد القصير يفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية
  • عرض 9 صورة
    السيد القصير يفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية
  • عرض 9 صورة
    السيد القصير يفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية
  • عرض 9 صورة
    السيد القصير يفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية
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كتب- عمرو صالح:

تصوير- إسلام فاروق:

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل قليل، أكبر معرض لبيع السلع الغذائية بمبنى الزراعات المحمية بحي الدقي.

ومن المقرر أن يستمر المعرض طوال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التي أطلقتها الوزارة.

‏‎وتطرح الوزارة أكثر من 80 سلعة بنسب تخفيضات تصل لـ50% وتشمل: اللحوم، والدواجن، والأسماك، والسلع الغذائية الأخرى، والخضروات، والفاكهة، والبقوليات، والسلع الغذائية، والعسل، وزيت الزيتون، والألبان ومصنعاتها.

السيد القصير معرض لبيع السلع الغذائية مبنى الزراعات المحمية بحي الدقي وزير الزراعة بيع السلع الغذائية قبل رمضان

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