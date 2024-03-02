وزير الزراعة يفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية قبل رمضان

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وزير الزراعة: لا مجال للتشكيك في السلع الغذائية المعروضة بمنافذ الوزارة

كتب- عمرو صالح:

تصوير- إسلام فاروق:

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل قليل، أكبر معرض لبيع السلع الغذائية بمبنى الزراعات المحمية بحي الدقي.

ومن المقرر أن يستمر المعرض طوال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التي أطلقتها الوزارة.

‏‎وتطرح الوزارة أكثر من 80 سلعة بنسب تخفيضات تصل لـ50% وتشمل: اللحوم، والدواجن، والأسماك، والسلع الغذائية الأخرى، والخضروات، والفاكهة، والبقوليات، والسلع الغذائية، والعسل، وزيت الزيتون، والألبان ومصنعاتها.