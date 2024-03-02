الصحة العالمية: نتوقع وصول السياحة العلاجية بالشرق الأوسط لـ135 مليار دولار بحلول 2026

كتب-محمد أبو بكر:

قالت رنا حجي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن حجم السياحة العلاجية العالمية تخطى 100 مليار دولار أمريكي، وفي الشرق الأوسط وإفريقيا، من المتوقع أن يصل حجم صناعتها لـ135 مليار دولار أمريكي بحلول 2026.

وأضافت "حجي"، خلال كلمتها، أن مصر تحظى بمكانة تؤهلها للوصول لدور كبير في هذا المجال، وأصبحت أول بلد يصل إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس الكبد سي وفقا لمعايير الصحة العالمية.

وأشارت إلى تعدد إنجازات مصر في استئصال العديد من الأمراض الخطيرة مؤخرًا، وأنها تملك كل المقومات الأساسية لإنجاح السياحة العلاجية، وهي فرصة مربحة لجميع الأطراف لتعزيز الأنظمة الصحية وتوفر للقطاع الصحي والاقتصادي العمل على تعزيز النظم الصحية للارتقاء بالبنية الأساسية وفرصة لتحقيق فوائد صحية متعددة، حيث ستساعد على شراء أحدث الأجهزة، وستساعد في عودة الأطباء المهاجرين إلى بلادهم.

وأكدت أن ذلك يتطلب حوكمة للقطاع الصحي والإشراف على النظام الصحي بأكمله العام والخاص والتنسيق بين كل الوزارات في وضع سياحة رشيدة بشأن الخدمات والسياحة الصحية، ومواصلة التركيز على قطاع الصحة المهني لضمان الإنصاف في تقديم الخدمات الصحية للجميع.