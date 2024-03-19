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BBC

وزير المجالس النيابية يعترض على اتهام الحكومة بأنها تعمل ضد الدولة

12:27 م الثلاثاء 19 مارس 2024

علاء الدين فؤد

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كتب- نشأت علي:

اعتىرض المستشار علاء الدين فؤد، وزير شئون المجالس النيابية، على ما قاله النائب عمرو درويش بأن الحكومة تعمل ضد الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وردا على البيانات العاجلة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية وليس ضدها.

وعن تأخير اللائحة، أكد أنه من أجل الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، وستصدر اللائحة خلال أيام.

من جانبه رفض رئيس مجلس النواب، اعتراض ممثل الحكومة بشأن ما قاله النائب بأن هناك عناصر داخل الحكومة تعمل بعيدا عن توجيهات القيادة السياسية، قائلا: لا يمكن أن نجحر على رأي أحد، وبرلمانات العالم يتم فيها أكثر من ذلك.

علاء الدين فؤد وزير شئون المجالس النيابية عمرو درويش

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