الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على هذه المناطق

كتب - مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد ولكن أقل حدة عن أمس.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أنه متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.



وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه وسيناء ومناطق من القاهرة الكبرى.

وأكدت أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتكون الأجواء مائلة للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد أما ليلاً فتكون الأجواء باردة على أغلب الأنحاء.