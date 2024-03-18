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حسام موافي: 90% من أصحاب الأمراض المزمنة يعانون من آلام الصداع

08:57 م الإثنين 18 مارس 2024

الدكتور حسام موافي

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كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الصداع يُعتبر أحد أكثر الأعراض شيوعًا في العيادات وينتشر بشكل كبير في العيادات الباطنية.

وأضاف "موافي" خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نحو 90% من أصحاب الأمراض المزمنة وغيرها يعانون من آلام الصداع، مؤكدًا أن "الصداع عرض وليس مرض".

وتابع: "مفيش مريض سكري لا يعاني من الضغط والصداع، لأن هناك ترابط كبير بين مرض السكر وآلام الصداع".

وأوضح: للصداع أنواعًا عديدة، منها الصداع العنقودي والصداع النفسي، وأنه يمكن أن يكون عرضًا لحالات مختلفة مثل الأورام المخية، أو آلام الضغط، أو آلام الجمجمة، أو آلام الجيوب الأنفية، أو الضروس، أو العين، وغيرها من الأسباب.

الدكتور حسام موافي الصداع العيادات الباطنية برنامج رب زدني علما الأمراض المزمنة

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