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BBC

"الإغاثة الفلسطينية": انقطاع التواصل مع العاملين بمستشفى الشفاء وإجبار النازحين على مغادرته

08:46 م الإثنين 18 مارس 2024

الدكتور عائد ياجي

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور عائد ياجي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة، والمنسق الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، على استمرار انقطاع وسائل التواصل مع العاملين في مستشفى الشفاء منذ ساعات الصباح الباكر.

وأضاف "ياجي"، خلال مكالمة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: إن جميع المعلومات الواردة تصل عن طريق وسائل الإعلام، مع عدم وجود اتصال مباشر، حيث تعرض مستشفى الشفاء لحصار وقصف لبعض مبانيه منذ مساء الأمس، وطلبت قوات الاحتلال من النازحين والموظفين مغادرة المستشفى.

وأوضح أن هناك أنباء عن اعتقالات واسعة النطاق داخل المستشفى مع إجبار المئات ربما الآلاف، من النازحين على مغادرته، لافتا إلى أنه لم يتوفر عدد الشهداء والجرحى بعد وتبقى جميع المعلومات المتاحة مصدرها وسائل الإعلام.

الدكتور عائد ياجي جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية قطاع غزة مستشفى الشفاء قوات الاحتلال

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