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الطقس السيء يضرب القاهرة والجيزة.. أمطار رعدية ورياح وبرودة في ذروة التقلبات الجوية- صور

05:29 م الإثنين 18 مارس 2024
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    أمطار رعدية ورياح وبرودة في ذروة التقلبات الجوية (1)
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    أمطار رعدية ورياح وبرودة في ذروة التقلبات الجوية (3)
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    أمطار رعدية ورياح وبرودة في ذروة التقلبات الجوية (4)
  • عرض 9 صورة
    أمطار رعدية ورياح وبرودة في ذروة التقلبات الجوية (5)
  • عرض 9 صورة
    أمطار رعدية ورياح وبرودة في ذروة التقلبات الجوية (2)
  • عرض 9 صورة
    أمطار رعدية ورياح وبرودة في ذروة التقلبات الجوية (6)
  • عرض 9 صورة
    أمطار رعدية ورياح وبرودة في ذروة التقلبات الجوية (9)
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    أمطار رعدية ورياح وبرودة في ذروة التقلبات الجوية (7)
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    أمطار رعدية ورياح وبرودة في ذروة التقلبات الجوية (8)
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كتب- محمد شاكر:

تصوير- علاء أحمد:

ضربت موجة الطقس السيء، معظم مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات، اليوم الاثنين، ووصلت الأمطار الرعدية والمتوسطة، إلى قلب العاصمة، حيث تساقطت حبات البرد على أحياء المهندسين ووسط البلد وأكتوبر وغيرها.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة التقلبات الجوية ستكون اليوم الاثنين وحتى غدا الثلاثاء.

ورصدت عدسة "مصراوي" تساقط الأمطار على بعض المناطق بوسط البلد.

وطبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يوجد استمرار لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب الوجه البحري يصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة مع تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

الطقس القاهرة الكبرى هيئة الأرصاد الجوية التقلبات الجوية السواحل الشمالية أمطار

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الخبر التالى:
بيان عاجل من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية.. وتحذير من سقوط الأمطار على تلك المناطق

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الطقس السيء يضرب القاهرة والجيزة.. أمطار رعدية ورياح وبرودة في ذروة التقلبات الجوية- صور
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