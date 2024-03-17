أحمد موسى مشيدًا بالشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي: "موقف يليق بالدولة المصرية"

كتبت- داليا الطنيني:

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتوقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي اليوم والاتفاق على حزمة تمويلات بنحو 7.4 مليار يورو، قائلاً: "موقف يليق بالدولة المصرية".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن وجود دول الاتحاد الأوروبي في مصر اليوم هو دليل على استقرار الدولة المصرية وقدرتها الاقتصادية الكبيرة في مواجهة التحديات الكبرى.

وأوضح: أن الطرفين مستفيدين بالشراكة، من خلال نقل الخبرات التكنولوجية بين الجانبين، والتعاون لتبادل اللغتين العربية والأجنبية، والاستثمار الأوروبي في مجال الهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال الغاز الطبيعي والطاقة.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: الأهم من توقيع حزمة التمويلات بـ 7.4 مليار يورو؛ هو حجم العلاقات المشتركة مع دول أوروبا والاستثمارات والصناعة ونقل التكنولوجيا مع أوروبا باعتبارها خطوة هامة على الصعيد العالمي والتقني.

وتابع قائلا: الرئيس السيسي بيشتغل بقوة ومبيتكلمش كتير، وده اللي خلى أوروبا النهاردة تتكلم عن مصر، والعالم كله بيتكلم عن مصر مش أوروبا فقط.