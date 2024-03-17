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BBC

غدا.. ذروة التقلبات الجوية وهذه حالة الطقس الأيام المقبلة

05:28 م الأحد 17 مارس 2024
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أن شهدت البلاد صباح اليوم حالة من التقلبات الجوية ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

وقالت منار غانم خلال بث مباشر لمصراوي: إن البلاد شهدت خلال الساعات الماضية نشاط كبير لحركة الرياح المصحوبة بالأتربة والرمال، وصلت سرعتها لـ 40 كيلو متر في الساعة موضحة أن ذروة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد غدا الإثنين ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة عدة درجات لتسجل العظمى بالقاهرة 22 درجة إضافة إلى نشاط ملحوظ لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

وناشد عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة في بعض الأحيان والتخلي عن الملابس الشتوية مؤكدا على أننا مازلنا في فصل الشتاء المنتظر انتهائه الخميس 21 مارس.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة التقلبات الجوية

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غدا.. ذروة التقلبات الجوية وهذه حالة الطقس الأيام المقبلة