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BBC

السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في قطاع غزة

03:48 م الأحد 17 مارس 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث أشاد الجانبان بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة،واستعرضا سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات .
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي إن المباحثات تناولت التعاون المشترك في قطاعات الأمن الغذائي والانتاج الزراعي، والشراكة بين البلدين في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة في هذا المجال، من أجل تعظيم العائد من تلك المشروعات وفتح آفاق تصدير المواد الغذائية من مصر لأوروبا.
كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار بالقطاع، ونفاذ المساعدات الإنسانية لحماية القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة وزراء إيطاليا قطاع غزة

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