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رفع الجلسة العامة للشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا

03:02 م الأحد 17 مارس 2024

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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كتب- نشأت علي:

رفع منذ قليل، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا

وشهدت الجلسة استعراض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ عادل اللمعي

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