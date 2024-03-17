تصل لـ90 دقيقة.. جدول تأخيرات القطارات اليوم على 6 خطوط

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد 17 مارس 2024.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك نظرًا لما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى في هذه الفترة من أعمال تطوير على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضحت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأحد، يأتي على النحو التالي:

1- خط القاهرة - الإسكندرية: 20 دقيقة.

2- خط القاهرة - أسيوط: 60 دقيقة.

3- خط أسيوط - أسوان: 80 دقيقة.

4- خط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة.

5- خط طنطا - المنصورة - دمياط: 45 دقيقة.

6- خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة: 45 دقيقة.