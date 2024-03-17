أجواء ممطرة حتى الثلاثاء.. الأرصاد: أمطار رعدية على مناطق متفرقة تبدأ اليوم

رئيسة القومي للمرأة تجتمع مع مفوضة المساواة بين الجنسين في قبرص

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة اليوم على مناطق متفرفة من البلاد، لتكون الأجواء باردة الآن على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع اليوم، بحسب الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

وتكون الأمطار رعدية أحيانًا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما توجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتكون الأجواء مائلة للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار هذه الأجواء الممطرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.