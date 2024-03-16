إعلان

BBC

أول إجراء من وزيرة الثقافة بشأن حريق استوديو الأهرام

12:46 م السبت 16 مارس 2024
  • عرض 6 صورة
    الدكتورة نيفين الكيلاني تتفقد موقع حريق استوديو الأهرام
  • عرض 6 صورة
    الدكتورة نيفين الكيلاني تتفقد موقع حريق استوديو الأهرام
  • عرض 6 صورة
    الدكتورة نيفين الكيلاني تتفقد موقع حريق استوديو الأهرام
  • عرض 6 صورة
    الدكتورة نيفين الكيلاني تتفقد موقع حريق استوديو الأهرام
  • عرض 6 صورة
    الدكتورة نيفين الكيلاني تتفقد موقع حريق استوديو الأهرام
  • عرض 6 صورة
    الدكتورة نيفين الكيلاني تتفقد موقع حريق استوديو الأهرام
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب- محمد شاكر:

توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، إلى موقع حريق استوديو الأهرام، في حي العمرانية، للوقوف على حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالموقع جراء الحريق الذي نشب فجر اليوم بديكور الحارة الشعبية.

واطمأنت وزيرة الثقافة على سلامة العاملين بالاستديو، كما تفقدت مباني استوديو الأهرام والبلاتوهات الملحقة به.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن الحريق اندلع في ديكور "الحارة الشعبية" الذي يتم تصوير أحد الأعمال الرمضانية به حاليًا، ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة عليه.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن ديكورات "الحارة" التي شبت بها النيران، كانت منشأة في أرض تبعد عن البلاتوهات والاستديوهات والمباني الرئيسية والتاريخية لاستوديو الأهرام، والذي لم يصبه الأذى.

كما أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الوزارة في انتظار نتائج التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة، وتقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

ووجهت وزيرة الثقافة، بتشكيل لجنة متخصصة -بشكل عاجل- لحصر الخسائر والأضرار بشكل دقيق.

حضر التفقد الدكتور خالد عبد الجليل، العضو المنتدب لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، والمهندس محمد أبو سعدة العضو المنتدب للشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حريق استوديو الأهرام حي العمرانية ديكور الحارة الشعبية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تُضر بمصالح المواطنين.. مقترح برلماني بتعديل مواعيد عمل البنوك في رمضان

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

80 سنة سينما في مهب النيران.. ستوديو الأهرام فوق الركام
الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة بالظواهر الجوية