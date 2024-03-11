ذروة الارتفاع غدا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس 72 ساعة مقبلة

موجة حارة ثم أمطار.. الأرصاد تُعلن طقس أول 7 أيام من رمضان

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية خلال فترة النهار.

وأضافت غانم، أن الفترة الحالية تتميز بوجود اختلاف كبير في درجات الحرارة وحالة الطقس بين النهار والليل، فرغم ارتفاع الحرارة نهارا، إلا أنها تنخفض ليلا بشكل كبير خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وتابعت: درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ 26 درجة إلى 28 درجة، بينما على المناطق الجنوبية تتجاوز الـ32 درجة".

وأكدت أن أهم الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، وتكون على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وحذرت المواطنين وسائقي السيارات من الشبورة المائية خلال الفترة الحالية، حيث تكون مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تصل الحرارة لـ 29 درجة خلال فترة النهار.