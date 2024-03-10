البرلمان يحيل 35 تقريراً بمقترحات وشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

أحال مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عددًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، بشأن العديد من الاقتراحات المقدمة من العديد من النواب للعمل على تقديم خدمات لدوائرهم الانتخابية، وكانت اللجنة قد ناقشت تلك الاقتراحات بحضور ممثلين عن الحكومة، وقامت بإعداد تقارير بشأنها تضمنت العديد من التوصيات.

وجاءت التقارير كالتالي:

1. النائب أشرف الشبراوي، بشأن الموافقة على رصف مدخل قرية النهضة- مركز دكرنس- محافظة الدقهلية.

2. النائبة سحر العشري، بشأن رصف طريق قرية أبوصير- مركز سمنود- محافظة الغربية. 3. النائبة ريهام عبد النبي، بشأن تخصيص قطعة أرض بديلة لسوق الأربعاء بعيدًا عن الطرق الرئيسية- مركز إدفو- محافظة أسوان.

4. النائب ناصر عطية، بشأن رصف طريق قفط الذي يبدأ من قرية الكلاحين إلى مدينة القصير- محافظة قنا.

5. النائب علي بدر، بشأن نقل موقف سيارات أجرة المنيب وأكتوبر إلى الموقف الخاص بجوار مدينة الحرفيين مركز أهناسيا- محافظة بني سويف.

6. النائب محمود نجيب مشعل، بشأن استكمال أعمال المعهد الأزهري الإعدادي الثانوي بقرية الرحامنة- مركز فارسكور- محافظة دمياط.

7. النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لاستكمال بناء نادي غرب البلد- محافظة أسيوط.

8. النائب حسين رجب حسين، بشأن إنشاء ملعب ثلاثي (كرة يد- كرة طائرة- كرة سلة) وإحلال وتجديد الملعب القانوني بمركز شباب برج العرب الجديد- محافظة الإسكندرية.

9. النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مركز شباب نجوع الرياينة- مركز ساقلته- محافظة سوهاج.

10. النائب ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب البداري- محافظة أسيوط.

11. النائب مجدي الأمير، بشأن إنشاء وحدة نفسية لعلاج الأمراض النفسية بالوحدة الصحية بالفروسات- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية.

12. النائب السيد شمس الدين، بشأن تنجيل الملعب الخاص بمركز شباب قرية شنو بمركز شباب كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ.

13. النائب أحمد العوضي، بشأن إدراج محطة مياه الشرب بمركز تمي الأمديد ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025- محافظة الدقهلية.

14. النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إعادة طرح مبادرة هيئة المجتمعات العمرانية التي تم طرحها في شهر يونيو سنة 2023 بإعفاء السادة المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومحلات من غرامات التأخير بنفس الشروط التي تم طرحها من قبل.

15. النائب إيهاب أنيس، بشأن إنشاء محطة صرف صحي بقرية نوسا البحر- مركز أجا- محافظة الدقهلية.

16. النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن استخراج الأحوزة العمرانية بمركزَي (سيدي سالم، والرياض)- محافظة كفر الشيخ.

17. النائب محمود نجيب مشعل، بشأن سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي في عزبة الخضيري بمدينة الروضة- مركز فارسكور- محافظة دمياط.

18. النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن استكمال الصرف الصحي في منطقة معمل القزاز- وحدة محلية زهرة- مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة.

19. النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تعزيز البند المالي لصرف باقي تعويضات الجهود غير العادية للعاملين بالتربية والتعليم- محافظة أسيوط.

20. النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمركز دار السلام- محافظة سوهاج.

21. النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية أحمد عرابي على قطعة أرض تابعة للوحدة المحلية- مركز ومدينة بدر- محافظة البحيرة.

22. النائبة رشا فايز كليب، بشأن إنشاء مركز تطوير مهني بجامعة دمنهور- محافظة البحيرة.

23. النائب حمدي عبد الوهاب، بشأن التعاقد مع أطباء تخصص مخ وأعصاب بعيادة مركز أبو المطامير- محافظة البحيرة.

24. النائب محمد عبد الله زين، بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة امتداد شمال غرب المدينة لإنشاء مستشفى إدكو الجديد- محافظة البحيرة.

25. النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن دعم وتوريد مستشفى إدكو بجهاز الرنين المغناطيسي- (MRI) محافظة البحيرة.

26. النائب طلبة النحال، بشأن إحلال وتجديد مبنى مكتب صحة مركز بدر التابع لمديرية الشؤون الصحية- محافظة البحيرة.

27. النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن إنشاء عيادات لزراعة الكبد للأطفال والبالغين في مركز كبد المحلة التعليمي- محافظة الغربية.

28. النائب محمود نجيب مشعل، بشأن بناء مستشفى لمركز الزرقا- محافظة دمياط، على كود التأمين الصحي الشامل.

29. النائبة هيام الطباخ، بشأن إلغاء نظام الإحالة الورقي للمرضى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية وتحويله لنظام إحالة إلكتروني.

30. النائبة نشوى الشريف، بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضررًا أسوة بالسادة ذوي الهمم؛ نظرًا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.

31. النائب خالد أبو نحول، بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضررًا أسوة بالسادة ذوي الهمم نظرًا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.

32. النائب محمود الضبع، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمدينة جهينة- محافظة سوهاج.

33. النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تحويل قصر الأميرة نعمت المملوك لهيئة الإصلاح الزراعي ليكون قصر ثقافة المرج- حي المرج- محافظة القاهرة.

34. النائب إبراهيم عويس، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لكل من قريتَي قرنفيل وأجهور الصغرى- مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

35. النائب إلهامي البارودي، بشأن:

1- فتح مقر إداري لشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتيد) المكلفة بقراءة العدادات الرقمية بمركز ومدينة جرجا- محافظة سوهاج.

2- عودة توصيل خطوط الغاز الطبيعي للمنازل (شركة ريجاس غاز الأقاليم) بمركز جرجا- محافظة سوهاج.