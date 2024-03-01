"الأرصاد": رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق خلال الساعات المقبلة

وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: العيد القومي لـ "بني سويف" تذكير بملحمة

وزيرة التضامن تتفقد أحد المشروعات الزراعية وتتناول الخضراوات في المنيا-

السكة الحديد: تعديل مواعيد قطارات على بعض الخطوط بمناسبة رمضان

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح تنشط خلال الساعات القادمة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي غرب البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت "الأرصاد"، بحسب منشور لها، عبر فيسبوك، أن الرؤية الأفقية الآن على سيوة 2000 متر؛ نتيجة الرمال المثارة.

وجاءت درجات الحرارة على بعض المحافظات، كما يلي:

- القاهرة 30 درجة.

- الإسكندرية 28 درجة.

- أسيوط 30 درجة.

- الأقصر 31 درجة.

- أسوان 31 درجة.

ويسود اليوم، طقس حار نهارًا على معظم الأنحاء، بارد ليلًا، وسرعان ما تتبدل الأحوال وتنخفض درجات الحرارة يوم السبت، وتعود حول المعدلات الطبيعة.