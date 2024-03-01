إعلامية شهيرة تكشف عمرها الحقيقي على الهواء - فيديو

كتب- محمد فتحي:

كشفت الإعلامية إيمان عز الدين، مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، على "cbc"، عن سر ارتدائها فستان عمره قارب على الـ30 عاما، لافتة إلى أنها حريصة على ارتداء تلك الفستان كل عام خلال احتفالها بعيد ميلادها.

ولفتت "عزالدين" إلى أنها قامت بشراء هذا الفستان بأول مرتب تقاضته وهي في عمر الـ18 عام، مؤكدة أنها تبلغ من العمر 48 عاما حاليا.

وأشارت إلى أنها تقوم بوضع اكسسوار على الفستان مختلف عن العام الماضي، قائلا: "الكلام دا موجه لكل البنات اللي ديما بيقولوا إنهم مينفعش يلبسوا حاجة مرت عليها سنة أو اتنين"

وتابعت: "الكلام دا لا.. على فكرة المهم إنك تحبي حاجتك ويكون في عامل نفسي والواحد ممكن يلبس حاجات مرت عليها 15 أو 20 سنة".