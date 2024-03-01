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طقس الجمعة.. "الأرصاد": ارتفاع الحرارة ورمال ورياح وتدهور الرؤية الأفقية

10:48 ص الجمعة 01 مارس 2024
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تسود كافة أنحاء الجمهورية، اليوم الجمعة، أجواءً حارة خلال فترات النهار.

وأوضحت عبر صفتحها على "فيسبوك"، أن طقس الساعات المقبلة حار نهارا على معظم الأنحاء، بارد ليلا، والمتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 30 درجة.

ونوهت إلى أنه تنشط الرياح لتكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة الصحراء الغربية وشمال الصعيد كما تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى أنه تكون هذه الأجواء هي المؤثرة اليوم الجمعة، وسرعان ما تتبدل الأحوال وتنخفض درجات الحرارة يوم السبت لتعود حول المعدلات الطبيعة، مطالبة بعدم الانخداع في هذا الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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