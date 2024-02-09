"الأرصاد" تكشف حالة طقس أول أيام الفصل الدراسي الثاني

كتب: محمد فتحي:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس أول أيام الفصل الدراسي الثاني 2024.

وقال "القياتي" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن استقرار الطقس الحالي يرجع إلى تأثر مصر نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع كتل هوائية قادمة من مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية، وبالتالي السبب الرئيسي في الشعور بحالة الدفئ الحالية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة حاليا على القاهرة 22 درجة مئوية، إذ أن هناك توقعات تشير إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بشكل تدريجي، لافتا إلى أن ذروة الارتفاع تكون الإثنين المقبل لتصل إلى 26 درجة مئوية ومتوقع وصولها لـ 30 درجة مئوية على بعض مناطق جنوب الصعيد.

وتابع أنه من المتوقع خلال ساعات الليل ارتفاع درجات الحرارة الصغرى عن الأيام الحالية وارتفاعها بشكل تدريجي الأيام المقبلة من 14-15 درجة مئوية حتى الإثنين المقبل.

وعن الشبورة، أكد "القياتي"، أن الشبورة المائية ستكون هي الظاهرة الرئيسية والمؤثرة خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر، قد تكون كثيفة أحيانا ومن الممكن أن تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق خاصة المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في نطاق محافظات شمال الجمهورية مثل: "القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء حتى شمال الصعيد".

وأشار إلى أنه بداية من الثلاثاء القادم يكون هناك انخفاضا في الحرارة مع دخول منخفض جوي على أقصى غرب الجمهورية وبالتالي الانخفاض يبدأ الثلاثاء المقبل على السواحل الشمالية الغربية للجمهورية مع انخفاض طفيف على القاهرة وبعض مناطق الجمهورية.

وتابع أنه مع دخول الأربعاء المقبل متوقع تأثر البلاد بحالة جوية غير مستقرة نتيجة سيطرة منخفض جوي على طبقات البحر المتوسط مع طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، متوقعًا سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري مع نشاط رياح ملحوظ على بعض مناطق الجمهورية.

وأكد عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه رغم حالة الدفء خلال ساعات النهار، إلا أن الفرق الكبير بين درجات الحرارة الكبرى والصغرى في نفس اليوم قد يصيب البعض بنزلات البرد وبالتالي يجب عدم الانخداع تماما بحالة الدفء.

وتابع أنه بالرغم من حالة الدفء الحالية إلا أنها أعلى من المعدلات الطبيعية وتعبر حالة جوية دافئة وبداية من الأربعاء المقبل متوقعة عودة مرة أخرى إلى المعدلات الشتوية الطبيعة، بالإضافة إلى حذر المسافرين على الطرق خلال ساعات الصباح الباكر من الشبورة المائية.

يذكر أن إجازة نصف العام الدراسي 2024 انتهت أمس الخميس، ومن المقرر عودة الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني غدا السبت 10 فبراير الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عودة الدراسة بالترم الثانى فى مواعيدها المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى دون تأجيل أو تأخير، مشددة على أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

ومن المقرر بدء اختبارات الفصل الدراسى الثانى في مايو 2024، نظرا لأن الدراسة في الترم الثاني مدتها 14 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا.