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مفهوم "السرقات الفكرية" ضمن نقاشات نادي أدب السويس

03:00 ص الخميس 08 فبراير 2024
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كتب- محمد شاكر:

شهدت مواقع فرع ثقافة السويس عددا من الفعاليات الثقافية والأدبية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد للرواد خلال إجازة نصف العام الدراسي برعاية وزارة الثقافة.

وفي السياق ذاته عقد نادي أدب قصر ثقافة السويس لقاء بعنوان "السرقات الفكرية" تحدثت خلاله الباحثة فاطمة رمضان، عن مفهوم السرقات الفكرية وأنواعها، وكيف يمكن للكاتب أن يحمي أفكاره من السرقة في ظل عصر الانفتاح المعلوماتي.

وأعد نادي أدب بيت ثقافة فيصل لقاء بعنوان "نشأة وبناء متحف السويس القومي" أوضح خلاله صلاح أبو شنب المدير السابق للمتحف، فكرة الإنشاء، ومكونات المتحف وأهمها صالة العرض المكشوفة التي تضم مجموعة من الأعمدة الأثرية اليونانية، والرومانية، والإسلامية، وعدد كبير من القطع الأثرية، واختتم حديثه بسرد قصة مدينة السويس حتى ‏العصر الحديث.

واستمرارا لأنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، أقيمت محاضرة بعنوان "أثر التوسع في المساحات الخضراء" ناقشت خلالها شيماء عبد الرازق إخصائي بمدرسة طه حسين الرسمية للغات، أهمية التوسع في المساحات الخضراء لما لها من أثر إيجابي كبير على الفرد والبيئة، مشيرة في ختام حديثها إلى ضرورة الاهتمام بقضية تغير المناخ بوضعها ضمن قائمة الأولويات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وضمن الأنشطة المقدمة للطفل أقيمت ورشة حكي للتعريف بكواكب المجموعة الشمسية تنفيذ هادي محمد، تلاها ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين للفنانة سلمى جمال.

السويس الهيئة العامة لقصور الثقافة إجازة نصف العام الدراسي وزارة الثقافة السرقات الفكرية

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