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BBC

وزير الزراعة: لا يوجد حظر على منتجاتنا الزراعية

12:00 ص الخميس 08 فبراير 2024

السيد القصير

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كتبت -داليا الظنيني:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لأول مرة في التاريخ تغزو الموالح المصرية الأسواق اليابانية.

وأضاف القصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة تصل الصادرات الزراعية لأكثر من 7.5 مليون طن في العام الواحد بقيمة 3.7 مليار دولار، وصادرات التصنيع الزراعي وصلت 5 مليارات دولار.

وذكر أن الموالح المصرية تغزو الأسواق اليابانية والبطاطس المصرية في طريقها للبرازيل".

وأشار إلى أنه يتم تصدير 4 آلاف منتج زراعي لـ 160 دولة عبر العالم، معقبًا:"مفيش دولة في العالم عاملة حظر على المنتج الزراعي المصري.. وإحنا اللي أوقفنا تصدير البصل".

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السيد القصير حظر على منتجاتنا الزراعية وزير الزراعة الموالح المصرية تغزو الأسواق اليابانية

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