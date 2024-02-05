"قومي حقوق الإنسان" و"فاهم" يستعرضان حقوق المريض والطبيب النفسي

معرض الكتاب.. توافد الجمهور في اليوم الثاني عشر- صور

كتب- محمد نصار:

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، السفيرة نبيلة مكرم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، والوفد المرافق لهما، لاستعراض حقوق المريض والطبيب النفسي والمشكلات التي تواجههما.

وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان، اليوم الاثنين، توصيات المؤتمر، والتي تمثلت في التالي:

- العمل على صياغة مشروع قانون للصحة النفسية لضمان حقوق المريض النفسي والطبيب النفسي ومراجعة القوانين المصرية لتكفل حقوق مريض الصحة النفسية، ولكي تتواكب مع نصوص الدستور، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بموائمة التشريعات الوطنية وفقا للاتفاقيات الدولية.

- ضرورة تدريب وإعادة تأهيل كل من يتعامل مع المريض النفسي.

- التوعية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الدينية.

- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في التعامل مع هذه الفئات بالمجتمع.

- التعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية.

- استعراض جهود المجلس في هذا المجال من خلال الزيارات الميدانية التي تمت للمستشفيات النفسية (الخانكة والعباسية وأسيوط وسوهاج)، والمؤسسات العقابية، علاوة على ما قام به المجلس من تنظيم ورش عمل بالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية وما أسفرت عنه هذه اللقاءات من توصيات.

شارك في الاجتماع، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، والدكتورة وفاء بنيامين، والدكتور محمد ممدوح، عضوا المجلس وأمناء اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية.

وجاء الاجتماع ضمن خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي أطلقها رئيس الجمهورية.