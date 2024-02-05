لتوفير الأسمدة والمياه.. أبو شقة يطالب الحكومة بتشريع لاستخدام التكنولوجيا الزراعية

كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن مناقشة موضوع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة من الموضوعات الرئيسية المهمة؛ خصوصًا بعدما أسفر عنه الواقع العلمي في الفترة الأخيرة منذ الحرب الأوكرانية بحاجة الدولة إلى أن تكون في اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية؛ خصوصًا الاستراتيجية منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين؛ لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وقال أبو شقة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة يسعى بخطوات راسخة وجادة نحو أن نكون أمام توسع زراعي باستخدام تكنولوجيا حديثة، حيث أعطى السيسي إشارة البدء لمشروع مصر القومي للإنتاج الزراعي ضمن المشروع العملاق للدلتا الجديدة لاستصلاح 2.2 مليون فدان.

وتابع النائب: ونحن في الفترة الأخيرة أصبحنا أمام مساحات مستغلة من الأراضي المصرية، فبعد أن كانت المساحة المستغلة سابقًا 6% وصلنا الآن إلى 14.5% من مساحة مصر، بالإضافة إلى المشروع العملاق؛ وهو إحلال وتطوير مشروعات؛ توشكى، وشرق العوينات، ومستقبل مصر، ويعد مشروع توشكى من أهم المشروعات القومية الزراعية.

وتابع أبو شقة بأن مشروع مستقبل مصر في الصحراء الغربية والذي يهدف أيضًا إلى زراعة مليون ونصف مليون فدان، بالاعتماد على مياه الصرف الزراعي، باستخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية، وأيضًا مشروع الدلتا الجديدة، والسعي لتصدير المنتجات المصرية للخارج، بالإضافة إلى تطوير محطة أسوان كأكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، ما يسهم في خدمة الزراعة من خلال استخدام الصوبات الزراعية.

وتساءل أبو شقة حول نوع التكنولوجيا الحديثة التي استخدمت لهذه المشروعات العملاقة؟ مشددًا على أن هذه الأمور لا بد أن تتم من خلال قواعد حاكمة ومنظمة، والتشريع وحده يضع هذه القواعد وصولًا إلى استخدام أحدث الطرق والتكنولوجيا العلمية؛ توفيرًا للأسمدة والمياه، وبالتالي يجب أن نكون أمام مشروع قانون تقدمه الحكومة لنكون أمام رؤى محددة في تطبيق هذا الأمر، تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي.