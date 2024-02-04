أزمة مفتعلة بسبب السوشيال.. طلب إحاطة للتحقيق في شائعات رفع أسعار الأرز -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

طالب المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بسرعة التدخل لمعرفة جميع الحقائق حول الاتهام الموجه من رئيس شعبة الأرز، بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية؛ والتي وجه فيها اتهامًا لبعض أصحاب المضارب من ذوي المنفعة بإثارة الشائعات والذعر بين المواطنين؛ بهدف اصطناع أزمة لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية.‏

وقال خضراوي، في طلب إحاطة قدمه، اليوم الأحد، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، اتهم أيضاً أصحاب المضارب بافتعال الأزمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لدفع المواطنين ‏والتجار للتدافع على الشراء والتخزين قبل ارتفاع الأسعار.

وأكد النائب أن أصحاب المصالح على مواقع ‏التواصل الاجتماعي كل يوم يدعون وصول الشعير إلى 30 ألف جنيه، والأرز إلى 40 جنيهًا، مطالباً بالتحقيق الفوري حول هذه الاتهامات وكشف جميع الحقائق بشأنها أمام الرأي العام.

وتوجه المهندس عبد السلام خضراوي بعدد من التساؤلات للحكومة؛ في مقدمتها: هل صحيح أن أصحاب المصالح يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لبث الشائعات لرفع الأسعار دون أي مبرر؟ ولماذا لا يتم رصد ما يقوم به أصحاب مضارب الأرز في بث مثل هذه الشائعات لمحاكمتهم؟ ومن المسؤول عن رقابة أصحاب مضارب الأرز؟ ولماذا لا يتم تطبيق القانون عليهم؟ ولماذا لا تتم مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم؟ مطالباً الجهات الرقابية باتخاذ إجراءات حيال هؤلاء بإغلاق مضارب أصحابها؛ خصوصًا أن مسؤولي ملف الأرز باتحاد الصناعات المصرية أكدوا أنه لا ‏توجد أزمة في الأرز، ولدينا فائض في الإنتاج، والأرز ما زال أرخص سلعة، ولم يتحرك جنيه ‏زيادة عن العام الماضي.

وطالب خضراوي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، واستدعاء رئيس الوزراء ووزيرَي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي؛ للرد على تساؤلاته، محذراً من وجود أي ارتفاعات جديدة في الأرز؛ خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.