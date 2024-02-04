القاهرة تسجل 18 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- عمر كامل:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما توقعت أن يكون الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر، القاهرة ستسجل 18 درجة عظمى و10 درجات صغرى، وكفر الشيخ 17 درجة عظمى و9 درجات صغرى، وتسجل العريش 18 درجة عظمى و7 درجات صغرى، وكاترين 12 درجة عظمى و1- درجة حرارة صغرى، والإسكندرية 18 درجة عظمى و10 درجات صغرى، وأسوان 21 درجة عظمى و8 درجة صغرى.