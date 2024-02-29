وزير الصحة يشهد افتتاح المؤتمر السنوي الأول لأمراض الصدر "Plumo Egypt 2024"

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، افتتاح المؤتمر السنوي الأول لأمراض الصدر (Plumo Egypt 2024)، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، والشخصيات السياسية والبرلمانية والإعلامية.

وفي مستهل افتتاح المؤتمر، رحب الوزير بالحضور، مؤكدا أن جائحة كورونا أظهرت قدرات الدولة المصرية، وأهمية تضافر جهود مختلف الهيئات والقطاعات الصحية في الدولة، ووضع الأدلة العلاجية والوقائية لضمان الحصول على أفضل مستويات الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بمجال الأمراض الصدرية، حيث أنشأت مستشفيات وعيادات تخصصية لأمراض الصدر بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير أفضل الأجهزة والآلات الطبية.

وأشار عبد الغفار، إلى أن وزارة الصحة تعمل على رفع كفاءة الأطباء وأطقم التمريض من خلال التدريب علي أحدث طرق العلاج والتشخيص، وتنفيذ مبادرات توعوية موسعة عن الأمراض الصدرية.

وأضاف عبد الغفار، أنه تم إعداد خطط عمل تتوافق مع تطبيق أساليب مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.

من جانبه قال الدكتور حسام حسني، الأمين العام للمجلس الصحي المصري، إن وزارة الصحة والسكان، تسعى لنشر الوعى بين المواطنين للوقاية من المخاطر الصحية التى تسببها الأمراض المختلفة، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الماضية قامت الوزارة بدور مهم من خلال قطاعاتها المختلفة فى القضاء على العديد من الأمراض الوبائية، وكان لها تاريخ كبير في مواجهة الأمراض الصدرية كالدرن وغيرها، حيث وصلت مصر حاليا لأقل معدلات في الإصابة بالدرن كما يتم توفر العلاج الكامل للمرضى بالمجان.