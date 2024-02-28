9 نصائح تساعد الجسم في التخلص من السموم

كتب - عمر صبري:

عدد الدكتور محمد رمضان، أخصائي سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، مجموعة من النصائح التى تمكن الجسم من التخلص من السموم وذلك من خلال نظام غذائي يكون فيه العامل الأساسى هو التركيز على تناول الخضراوات والفواكة، وهي كالتالي:

- تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات.

- تجنب الأغذية الغنية بالدهون والسكريات البسيطة والأملاح.

- الإمتناع عن تناول الأغذية المصنعة والمعالجة.

- التأكد من شرب كميات كافية من الماء.

- تجنب التدخين ومنتجات التبغ والكافيين.

- حفظ الطعام بطريقة جيدة.

- إعداد الطعام مع اتباع قواعد السلامة بشكل دقيق.

- التأكد من تاريخ صلاحية الأغذية.