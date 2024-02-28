إعلان

BBC

9 نصائح تساعد الجسم في التخلص من السموم

04:27 م الأربعاء 28 فبراير 2024

المركز القومي للبحوث

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - عمر صبري:

عدد الدكتور محمد رمضان، أخصائي سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، مجموعة من النصائح التى تمكن الجسم من التخلص من السموم وذلك من خلال نظام غذائي يكون فيه العامل الأساسى هو التركيز على تناول الخضراوات والفواكة، وهي كالتالي:

- تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات.

- تجنب الأغذية الغنية بالدهون والسكريات البسيطة والأملاح.

- الإمتناع عن تناول الأغذية المصنعة والمعالجة.

- التأكد من شرب كميات كافية من الماء.

- تجنب التدخين ومنتجات التبغ والكافيين.

- حفظ الطعام بطريقة جيدة.

- إعداد الطعام مع اتباع قواعد السلامة بشكل دقيق.

- التأكد من تاريخ صلاحية الأغذية.

المركز القومي للبحوث السموم الشوفان البروتينات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برلمانية عن دعم "قادرون باختلاف": السيسي قدَّم لهم ما لم يقدمه رئيس آخر

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

حلم مستوطنة على المريخ.. مصراوي داخل محطة محمد بن راشد للفضاء
وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة مخالفات بناء بجزيرة الوراق وحملات بـ6 مدن جديدة
بينهم 32 سيدة وفتاة.. أسماء المصابين في حادث أتوبيس عمال جامعة الجلالة