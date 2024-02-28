مستشفى السلام التخصصي يفتتح مجمع الرعايات الجديد بقوة 14 سريرًا

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كتب- أحمد جمعة:

افتتح مستشفى السلام التخصصي، الأربعاء، غرف الرعاية المركزة الجديدة بقوة ١٤ سريرًا، كتشغيل تجريبي حتى يوم السبت المقبل، ليصبح إجمالي عدد الأسرّة 58 سرير رعاية متنوع، بخلاف 25 حضانة.

وبحسب بيان، وصل عدد الأسرة الداخلية إلى 168 سريرًا، لتنفيذ جراحات الرمد، جراحات المسالك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمرضى.

بدوره، قال الدكتور أحمد رزق نسيم، مدير عام المستشفى، إن المستشفى افتتح رعايات جديدة خاصة بالحروق والأطفال والجراحة، لافتا إلى افتتاح وحدة السمعيات، والتي تحتوي على كابينة، وجهاز سمعيات وجهاز قياس ضغط الأذن وعيادة الألم، وإنشاء وحدة فصل البلازما العلاجية، وإنشاء قسم الأنف والأذن والحنجرة، وإدخال خدمة الغسيل الكلوي للأطفال، وإدخال خدمة مناظير الجهاز الهضمى.

وأوضح "رزق" أن المستشفى يتوسع باستمرار في تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى، منوها إلى وجود خطة تقييم للأقسام باستمرار، والعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية المختلفة.

وأكد أنه تم تطوير بنك الدم للمرة الرابعة، ليصبح تجميعياً وتخزينياً، برصيد يتخطى ألف كيس من مشتقات الدم، لافتا إلى أنه يغطي بعض طوارئ الوزارة وبعض المستشفيات المجاورة.

وأشار "رزق" إلى أن المستشفى قام بإنشاء صيدلية خاصة لأقسام الرعايات والعمليات، وإنشاء عيادة التغذية العلاجية، ووحدة جراحات الشفة الأرنبية وتشوهات الحلق، تطوير ورفع كفاءة قسم الأشعة.