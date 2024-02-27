الأوقاف تُسلم 20 طن مساعدات للهلال الأحمر لتسليمها إلى غزة



كتب - محمود مصطفى:

سلمت وزارة الأوقاف المصرية 20 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، مساء اليوم، للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالي غزة.

وأوضحت الأوقاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و 320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة صندوق "تحيا مصر"، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.