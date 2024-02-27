وزير الصحة: الشراكة مع القطاع الخاص تعزز استراتيجية النهوض بالمنظومة الصحية

كتب - أحمد جمعة:

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن الشراكة مع القطاع الخاص تعزز استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المقر الجديد لشركة "نوفارتس مصر" اليوم الثلاثاء، بمنطقة الأعمال في القاهرة الجديدة، بحضورالدكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأشرف عبدالعليم مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور كلاوس موسماير رئيس قطاع الأخلاقيات والمخاطر والامتثال وعضو مجلس الإدارة بشركة نوفارتس عالميا، وإليزابيث جيلجن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة السويسرية لدى مصر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزير أشاد خلال كلمته بجهود الشركة في تقديم أفضل الخدمات الصحية لملايين المصريين، وكذلك التعاون بين وزارة الصحة وشركة نوفارتس في الكثير من المجالات المشتركة، لأكثر من 50 عاماً، حيث تعتبر نوفارتس إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتسويق المستحضرات الدوائية، مثمنًا حرص الشركة الدائم على تطوير صناعة الدواء مما يجعلها من الشركات الرائدة في استخدام أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجيا الرقمية لتصنيع الأدوية المتطورة.

وأضاف أن الوزير استعرض مجالات التعاون بين الوزارة والشركة في مجال رفع الوعي لدى المواطنين ضد الأمراض السارية وغير السارية من خلال المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وكذلك تنظيم ندوات تثقيفية لمقدمي الخدمة لجميع الأطقم الطبية والتي ساهمت في رفع مستوى الوعي حول الأمراض الأكثر انتشاراً بين المصريين، منوهاً إلى توقيع العديد بروتوكولات التعاون بين الوزارة والشركة، ومنها دعم مرضى الضمور العضلي، وتوفير الدواء وتعزيز ألية الكشف المبكر، فضلاً عن تدريب الطواقم الطبية للتعامل مع حالات الضمور العضلي، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون لتحديث النظام الآلي لقسطرة القلب، وذلك في إطار خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزير أكد أن شركة نوفارتس شريكاً استراتيجيا للوزارة في تحقيق أهدافها، حيث أنه يجري حالياً تطوير مستشفى هرمل للأورام، بالإضافة إلى بناء قدرات وتدريب الكوادر الطبية واختيار عدد منهم للسفر للتدريب في الخارج في معهد جوستاف روسيه في فرنسا، مما يعرز استراتيجية الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

من جانبها قالت إليزابيث جيلجن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة السويسرية في مصر، إن افتتاح نوفارتس لمقرها الجديد في مصر بمثابة علامة فارقة ليس فقط للشركة، ولكن أيضًا للتعاون المستمر بين سويسرا ومصر في قطاع الرعاية الصحية، حيث أن الدولتين تجمعهما شراكة ممتدة في مختلف المجالات، ويعد قطاع الرعاية الصحية من أهم مجالات التعاون الرئيسية بين مصر وسويسرا، فشركة نوفارتس تلتزم دوماً بالابتكار وإتاحة الأدوية لأكبر عدد من المرضى المصريين، وتنفيذ المبادرات الصحية والتي من شأنها تعزيز الأهداف والجهود المشتركة لدعم تطوير الرعاية الصحية في مصر، وتوفير أفضل الخدمات الصحية لملايين المصريين.

من جانبه، أكد الدكتور شريف أمين رئيس شركة نوفارتس مصر، التزام الشركة المستمر تجاه الشعب المصري وتلبية احتياجاته الصحية، حيث تتواجد الشركة في سوق الدواء المصري لما يقرب من 6 عقود، مشددا على مواصلة الشراكة مع الوزارة وجميع قطاعاتها وهيئاتها لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجيه لكل المرضى في ضوء رؤية مصر 2030 لصياغة مستقبل صحي أفضل لجميع المصريين.

وعقب الافتتاح أجرى الوزير جولة تفقدية لأقسام الشركة المختلفة، مشيدًا بمنظومة العمل التي تساعد على خلق بيئة عمل إيجابية تسمح للموظفين تحقيق التطوير والنمو الوظيفي.