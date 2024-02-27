معهد القلب ينظم ندوة تثقيفية للمرضى بمطار إمبابة

كتب - أحمد جمعة:

عقد معهد القلب القومي، ندوة تثقيفية لمرضى القلب المترددين على المعهد بفرع المعهد بأرض مطار إمبابة، أمس الاثنين.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي الذي تضطلع به الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يهدف إلى رفع درجة الوعي الصحى لدى المرضى المترددين على وحداتها، وبخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في الحفاظ على صحتهم، وعدم تعرضهم لأية مضاعفات تنتج عن ممارسات صحية أو غذائية خاطئة.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الندوات التثقيفية تعد أحد أهم الأدوات التوعوية التي نرتكز عليها في رفع الوعي الصحى لدى مرضى الأمراض المزمنة، حيث تنفرد الهيئة بوجود معاهد متخصصة رائدة في مجالها مثل معهد القلب ومعهد السكر ومعهد الكبد ومعهد الرمد ومعهد الكلى ومعهد السمع والكلام ومعهد الجهاز الحركي، وجميعها تحظى بثقة المرضى المترددين عليها، وتكون دوماً هي الخيار الأول لهم، من هنا كان الإهتمام بمحاضرات وندوات التثقيف والتوعية أولوية قصوى بالنسبة لنا، لكي يتجنب المريض أية ممارسات قد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على صحته، ولكي تسير خطة العلاج على النحو الأمثل.

بدوره، أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، عميد معهد القلب القومي، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية والتي يتم عقدها دورياً للمرضى، وكان موضوع الندوة "ضعف عضلة القلب"، حيث تم توعية الحضور وتثقيفهم حول طريقة العلاج المناسبة، وطرق التغذية المناسبة والمحاذير اللازمة لمرضى عضلة القلب ، وتم إلقاء مجموعة من المحاضرات الهامة من كلاً من د. محمد عبد الهادي عميد المعهد، د. أحمد كامل نائب مدير المعهد للشئون الفنية، د. باسم ظريف نائب مدير المعهد للتدريب والأبحاث، د. هاني راجي استشارى القلب، د. خالد الجندي رئيس قسم عضلة القلب، د. أسامة لويس استشاري عضلة القلب، د. محمد ابو العينين بوحدة هبوط القلب.