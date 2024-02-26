انخفاض 4 درجات وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة غدًا الثلاثاء بمقدار 4 درجات مئوية عن طقس اليوم الإثنين.



وأوضحت "الأرصاد، أن درجة الحرارة ستسجل غدا على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، في حين كانت اليوم الإثنين 26 درجة مئوية.

وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وتشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، غدًا، فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا.

وتتأثر مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والصعيد، على فترات متقطعة، بنشاط للرياح.

وتبدأ الشبورة المائية، من الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.