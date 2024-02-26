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ندوة لمناقشة كتاب "تلات ستات.. سيرة من ليالى القاهرة" بنقابة الصحفيين السبت

12:25 م الإثنين 26 فبراير 2024

نقابة الصحفيين

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كتب- مصراوي:

أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين عن تنظيم ندوة توقيع ومناقشة كتاب "تلات ستات.. سيرة من ليالي القاهرة" السبت المقبل 2 مارس في السابعة مساء بقاعة طه حسين بالدور الرابع.

يشارك في مناقشة الكتاب الصادر عن دار المرايا الكتاب والمترجم محمد عبد النبي والكاتب نائل الطوخي ويدير المناقشة الصحفي والروائي أحمد شوقي.

و كتاب "تلات ستات" من تأليف الصحفيين محد العريان وعمر سعيد، وصدر في يناير الماضي وشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

والكتاب يضم قصصا لحيوات مختلفة، اشتركن فقط في كونهن عاملات يعشن في قاع مدينة القاهرة، وإن كانت القصص الثلاث تبدو لسيدات عاديات، ترصد حياتهن الاجتماعية والمهنية، فإنها رغم ذلك متفردة في مشاعرها وخبراتها المكتسبة من ليالي العاصمة الموحشة.

والكتاب هو الأول لعمرو سعيد، والثالث لمحمد العريان الذي سبق وأن صدر له كتاب "4 أيام من يناير"، ويضم عددًا من الشهادات التي توثق للثورة من وجهة نظر اجتماعية وفردية، بالإضافة إلى مجموعة قصصية صدرت في 2022 عن الدار نفسها بعنوان "خمس ورقات"، التي لاقت استحسانا نقديًا، وحصلت دراسة أعدت عنها ضمن أعمال أخرى على جائزة الدولة التشجيعية مؤخرًا.

نقابة الصحفيين كتاب تلات ستات سيرة من ليالى القاهرة

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