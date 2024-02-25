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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة على قانون الجوازات وعدد من الاتفاقيات

02:04 م الأحد 25 فبراير 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على تعديلات قانون الجوازات على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين.

وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

مجلس النواب قانون الجوازات المستشار أحمد سعد الدين

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