إعلان

BBC

صفقة تاريخية نتمنى استثمارها جيداً.. إشادة برلمانية بمشروع رأس الحكمة

01:36 م السبت 24 فبراير 2024

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بإعلان الحكومة المصرية والإماراتية صفقة رأس الحكمة؛ معتبرًا أنها مشروع استثماري طموح وصفقة تاريخية مع الأشقاء في الإمارات، متمنيًا من الحكومة المصرية استثمارها جيدًا لتكون بدايةً حقيقيةً لسلسلة واسعة من الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.

وأضاف الجارحي، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن هذا المشروع يمثل نوعًا من الشراكة المتميزة وليس بيع أصول، وستحصل مصر على 35% من أرباح المشروع، فضلاً عن السيولة الدولارية الأكبر في تاريخ مصر، وتخفيض جزء من الدين الخارجي للدولة.

وأكد النائب أن صفقة رأس الحكمة ستسمح بدخول 24 مليار دولار سيولة صافية خلال شهرَين؛ مما سيساعد في انتهاء أزمة سعر الصرف في السوق المصرية خلال أيام أو أسابيع على أكثر تقدير، وهي سيولة دولارية يمكن أن تسهم في تغطية فجوة التمويل في مصر على مدى سنوات مقبلة.

ولفت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى وجود مكاسب أخرى عديدة للصفقة؛ فهي ستدفع الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية للتفكير في الاستثمار في مصر والفرص والعوائد الممكنة، كما ستجذب الصفقة وفقاً للتصريحات الرسمية لرئيس الوزراء استثمارات بقيمة 150 مليار دولار، بما يعزز الاستقرار النقدي للاقتصاد المصري ويسهم في توفير الآلاف من فرص العمل ومواجهة التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار.

واختتم الجارحي بالقول إنه لا بديل عن الاستثمار والمشروعات الخدمية والإنتاجية ذات القيمة المضافة للخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة، مشددًا: سنظل خلف الدولة داعمين وسنعبر الأزمة، داعيًا بالخير لمصر والمصريين.

مجلس النواب مشروع رأس الحكمة الاستثمارات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ليلة النصف من شعبان.. "الإفتاء" تكشف حكم الاحتفال وترد على المشككين

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

من طابور الصباح إلى القبر.. قصة وفاة طالب داخل مدرسة في الإسكندرية- صور
ما بعد صفقة "رأس الحكمة".. تخفيف ديون مصر وتراجع مرتقب للدولار والذهب
تهبط لـ20 مليار دولار بعد "رأس الحكمة".. تفاصيل الودائع العربية بالمركزي