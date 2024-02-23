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BBC

طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار ورياح على هذه المناطق

10:42 ص الجمعة 23 فبراير 2024
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    الطقس السيئ
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    الطقس السيئ
  • عرض 9 صورة
    الطقس السيئ
  • عرض 9 صورة
    الطقس السيئ
  • عرض 9 صورة
    الطقس السيئ
  • عرض 9 صورة
    الطقس السيئ
  • عرض 9 صورة
    الطقس السيئ
  • عرض 9 صورة
    الطقس السيئ
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة، والأحوال الجوية.

وقالت الأرصاد، بحسب منشور لها، الجمعة، إنه من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مشيرة إلى أن الأجواء تظل دافئة نهارًا، وشديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت، أن حالة الطقس اليوم، دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

الطقس السيئ الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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