هل يجوز تقسيط المبالغ المالية للعقارات المخالفة في قانون التصالح الجديد؟

كتب-محمد فتحي:

حصل "مصراوي" على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن تقسيط المبالغ المالية في قانون التصالح الجديد.

ووفقا للمستند، فإنه يسدد باقي قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول في نهاية 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط، لمدة التقسيط الآتية:

- على أن يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات وفقا يستحق عائد ٥% وذلك إذا كانت مدة التقسيط حتى 4 سنوات يستحق عائد 7% وذلك إذا كانت مدة التقسيط حتى 5 سنوات.

أما في حالة التأخير عن سداد أي من الأقساط في موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وبحسب المادة 11 من قانون التصالح الجديد والتي نصت على أنه في حالة قبول التصالح من اللجنة الفنية، تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:

- تحصيل باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، بمراعاة نسبة التخفيض الصادرة بهذا الشأن خصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من السلطة المختصة، وفقا للنموذج رقم 7 المرفق بهذه اللائحة.

وتسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة موقفا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.

- إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

- يجوز لصاحب الشأن التقدم منفردا لجهات المرافق مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

- في حالة السداد على أقساط يتم إصدار قرار تصالح مؤقت يجوز بموجبه توصيل مرافق واستمرار ايقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كامل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقا للقوانين واللوائح.

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