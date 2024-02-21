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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يكرم عددا من المتميزين من أبناء القوات المسلحة

11:41 ص الأربعاء 21 فبراير 2024

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يكرم المتميزين من أب

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كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لأنشطة القوات المسلحة ودعم المتميزين من أبنائها بكافة المجالات، قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتكريم الجهاز الفنى والإداري ولاعبى المنتخب العسكري للرماية الحاصلين على المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية

المؤهلة لأوليبمبياد باريس 2024، وتكريم عدد من الضباط المتميزين في المجالات العلمية والبحثية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وتهنئته للمكرمين، مشيدا بما تم تحقيقه من نجاحات وجهود متميزة في الارتقاء بالقوات المسلحة ودورها في خدمة الوطن، مؤكدا حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات التى تمكن أبنائها من تحقيق التميز والريادة بكافة المجالات.

حضر مراسم التكريم عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يكرم المتميزين من أبناء القوات المسلحة

القوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر أبناء القوات المسلحة

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