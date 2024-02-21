الإسكان: بيع محال تجارية وصيدلية ومخبز وقطع أراض بنشاط ورش بمدينتي بدر والشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم بيع 11 محلأً تجارياً وصيدلية بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الامتداد الشرقي، ومخبز بمنطقة 53 عمارة بسكن مصر بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر، بالمزاد العلني، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة المالية، وجهاز المدينة، وشرطة التعمير.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن المحال المباعة بأنشطة مختلفة تشمل (سوبر ماركت – كافيتريا – خضراوات وفاكهة – هايبر ماركت - حديد وبويات – مكتبة - ومطعم )، لتأكيد اهتمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز المدينة، بتنوع الأنشطة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.

وأشار بسيوني غلوش، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أن المزاد يأتي سعياً من جهاز المدينة نحو توفير الخدمات المختلفة للمواطنين من محال تجارية، وصيدليات، ومخابز، وغيرها.

وقال المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم بيع 4 قطع أراض بنشاط ورش بالمزاد العلنى بمنطقتي الورش والصناعات الصغيرة بالمدينة، وذلك فى إطار خطة الجهاز لدعم أنشطة الصناعات الصغيرة.

وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن المتقدمين للمزاد بلغ عددهم 29 متقدما، وأن مساحة القطع تراوحت بين (334م2 : 385م2)، وذلك بنشاط مركز خدمة سيارات، وبعض الأنشطة الصناعية الصغيرة، مؤكداً استمرار خطة الطرح للأراضى الخدمية والاستثمارية بأنشطتها المختلفة، تحقيقاً لرغبات المستثمرين، وتوفيراً لطلبات سكان مدينة الشروق.

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