"شباب النواب" تقدم روشتة لوضع الغردقة على خريطة السياحة الرياضية

كتب- نشأت علي:

التقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الثلاثاء، بمحافظ البحر الأحمر اللواء عمر حنفي؛ لمناقشة دعم الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة بوفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في إطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال اللقاء أن هناك اهتماما كبيرًا بالشباب بالمحافظة، ليس داخل مدينة الغردقة فقط ولكن في كافة المراكز، حيث تساعد الفاعليات الرياضية على جذب وتنمية السياحة، وذلك ما كان واضحًا خلال استضافة منافسات الإسكواش وغيرها من البطولات.

من جانبه أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن زيارة اللجنة للمحافظة تأتي في إطار عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب البحر الاحمر، لافتًا إلى أن الزيارات الميدانية أحد أهم الأدوات الرقابية، لأنها تعتمد على حل المشكلة على أرض الواقع.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن محافظة البحر الأحمر قِبلة السياحة في مصر، ومدينة الغردقة استقبلت العديد من الفاعليات، مقترحا على المحافظ وضع استراتيجية للاستفادة من الموقع المتميز لمدينة الغردقة لتكون قبلة السياحة الرياضة في مختلف المجالات، حيث حققت السياحة الرياضة إسهامات كبيرة في الجذب السياحي في العديد من الدول مما يساعد في تعظيم الدخل القومي.

وأوضح أن مدينة الغردقة مؤهلة لتكون نموذجا عالمياً للسياحة الرياضية بوجود فنادق عالمية ومنشآت كببرة، خاصة أن هناك تجارب في دول عربية مثل المغرب والتي حققت نجاحات كبيرة في السياحة الرياضية واستضافت بطولات عديدة، وهو ما يتوافر في الغردقة أيضا لتكون مركز استقبال للأندية الأوروبية خلال المعسكرات الطويلة في فصل الشتاء حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.

من جانبه قال النائب خالد بدوي أن محافظة البحر الأحمر، تستطيع تحقيق نهضة سياحية كبيرة المجال الرياضي، لاسيما أن هناك وسائل متعدة لتحقيق ذلك الغرض وليس البطولات الرياضية فقط مقترحا انشاء مراكز عالمية متخصصة في الطب الرياضي، مؤكدا أن دولة قطر استطاعت تحقيق طفرة في السياحة من خلال مراكز العلاج الرياضي.

وطالب النائب خالد بدوي، من محافظ البحر الاحمر،تكليف أحد الجهات التابعة للمحافظة في دراسة مشروع مركز طبي متكامل وطرحه للاستثمار لانه سيحقق عائد كبير.

فيما أكدت الناىبة ولاء عبدالفتاح، علي أن اللجنة حريصة علي الزيارة الميدانية لحل اي مشكلة تواجه الشباب، خاصة أن مدينة الغردقة تمتاز بوجود بعدد من المنشآت الشبابية التي أصلحت قبلة للشباب منها المدينة الشبابية بالغردقة مشيرة إلي أن تطبيق السياحة الرياضية في الغردقة أمر مهم لتحقيق عائد اقتصادي.

من جانبها قالت النائبة آية مدني، إن مدينة الغردقة بها كنز غير مستغل وهي الالعاب الرياضية الشاطئية،خاصة أن مصر تقدمت علي استضافة اولمبياد 2036 وهو ما سيتيح لمدينة الغردقة استضافة الالعاب الشاطئية حال فوز مصر بالتنظيم.

كما اقترحت استضافة مصر بطولة كأس العالم الشراع، ولكن هناك عدد من المصاعب التي تواجه تنظيم تلك البطولة، وهو ما عقب عليه محافظ البحر الاحمر قائلا: جاهزين لاستضاقة البطولة ومستعدين لحل جميع المشكلات.

وفي السياق ذاته أشاد النائب درويش مرعي بجهود محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بالرياضة وحرصه علي حل المشكلات التي تواجه الشباب بالمحافظة