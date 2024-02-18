أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

بائع البرتقال الداعم لغزة: مديون بـ70 ألف جنيه وبحاول أسددها

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه يوجد فرص أمطار على القاهرة بنسبة 20%، وتصل لـ 40% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتكون متوسطة إلى خفيفة.

وتابعت الهيئة: كما يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.