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BBC

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

11:04 م الأحد 18 فبراير 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه يوجد فرص أمطار على القاهرة بنسبة 20%، وتصل لـ 40% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتكون متوسطة إلى خفيفة.

وتابعت الهيئة: كما يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

السواحل الشمالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى الطقس أمطار شبورة مائية

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