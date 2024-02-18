وزير السياحة: نجاح "الآثار" بخفض الاعتماد على الموازنة العامة إلى ما يقرب من الصفر

كتب-محمد أبو بكر:

عقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ملتقى مع القيادات العليا والوسطى بالوزارة وهيئاتها التابعة، وذلك في ضوء المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في أكتوبر 2022 تحت عنوان "100 قيادة"، وذلك حرصاً من الوزير على مناقشة خطط عمل الوزارة وسياساتها خلال الفترة المقبلة، واستعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر بصفة دورية مع قياداتها، بما يساهم في دفع حركة العمل بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أكمل وجه.

,وعرض الوزير، النتائج التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر خلال العام الماضي، مشيراً إلى أهمية قيام جميع القيادات المتواجدة واللذين يقودون ما يقرب من 28 ألف موظف من العاملين بالوزارة بمسئولية نقل إليهم ما تم استعراضه ومناقشته خلال اليوم، بما يضمن العمل على تحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى مستهدفات مصر من صناعة السياحة بها، لافتاً إلى دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص لهذه الصناعة ودورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، مؤكداً على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في هذه الصناعة وما يقوم به لتعزيز استثماراته بها مما يعمل على زيادة فرص العمل المختلفة.

وأكد على أهمية العمل على تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.

كما استعرض، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جراء الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر الماضي، بما يساهم في الحفاظ على تدفق الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري، لافتاً إلى أنه نتيجة هذه الإجراءات فقد حققت مصر 3.6 مليون سائح خلال الربع الأخير من عام 2023 وهو ثاني أعلى معدل حققته مصر في أعداد الحركة السياحية الوافدة بعد عام2010 وهو عام الذروة السياحية.

ولفت إلى قيام الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتواصل المباشر مع شركاء المهنة في الأسواق السياحية المختلفة وخاصة من خلال الخطابات الرسمية التي تم إرسالها لهم وتتضمن رسائل إيجابية لطمأنه الأسواق وإلقاء الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمساندتهم بما يعمل على ضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى مصر، موجهاً الشكر لكافة القيادات والعاملين بالوزارة والهيئة وصندوق دعم السياحة والآثار وفريق عمل برنامج تحفيز الطيران على ما قاموا به من جهود بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص في هذا الشأن.

وأكد الوزير على أن سياسة الترويج والتنشيط الحالية للوزارة والتي تركز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي رحلات وشركات طيران من خلال تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك Co-Marketing، كما ترتكز على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري بدلاً من التركيز على تحفيز الطلب عليه.

وحرص الوزير على عرض بعض الأفلام الترويجية القصيرة Testimonials التي قامت الهيئة بتصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات خلال تواجدهم بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، موضحاً أنه تم نشر هذه الأفلام الترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم إرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بالخارج بما يساهم في الاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة.

وأعلن أحمد عيسى أن السياحة في مصر حققت نمو في أعداد السياحة الوافدة إليها خلال الأربعين يوم الأوائل من العام الجاري بنسبة 5 % عن مثيلتها في عام 2023.

وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪.

وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وتحسين مناخ الاستثمار بها، مشيراً إلى أنه تم إعادة فتح وتشغيل حوالي 6884 غرفة خلال عام 2023 من إجمالي (23099) غرفة مغلقة.

وأضاف أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة 14209 غرفة، والتي وفرت ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة، موضحاً أنه من المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري.

وتحدث أيضاً عن حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر لاسيما المجال الفندقي.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على تنفيذ منتج جديد Cairo City Break للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها مما يعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة للمدينة وزيادة عدد الليالي السياحية بها.

ولفت أحمد عيسى إلى ما يشهده المجلس الأعلى للآثار مؤخراً نحو تحقيق الاستدامة المالية وارتفاع معدلات الإنفاق والإيرادات به ولا سيما في ظل منظومة التحول للمدفوعات الغير نقدية، مشيراً إلى نجاح المجلس خلال العام المالي الحالي في خفض اعتماده على الموازنة العامة من ثلثي إنفاقه إلى ما يقرب من الصفر وذلك لجهود العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وزيادة أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تحقق الايرادات ما يزيد عن 6 مليار جنيه، مما سيساهم في زيادة قدرة المجلس على تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين.

وعقب ذلك، قام الوزير بالاستماع إلى عدد من التساؤلات والمقترحات التي تم طرحها من قبل الحضور حول خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة لتطوير منظومة العمل بالوزارة، ومن ثم النهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر، منها الإصلاح المؤسسي بالوزارة، وسبل تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وسبل زيادة أعداد الغرف الفندقية، والمنتج السياحي الإقليمي، وآليات تطوير المنتج السياحي المصري للسائحين الفرادى.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، يعقد هذا الملتقى بصفة دورية منذ أكتوبر 2022، مع القيادات العليا والوسطى بالوزارة وهيئاتها التابعة، حيث يعتبر فرصة جيدة لمناقشة واستعراض خطط العمل واستراتيجية الوزارة وتقييم وقياس معايير الأداء بصفة مستمرة بما يساهم في دفع حركة العمل بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أكمل وجه وبما يحقق الصالح العام للمواطنين والسائحين والمستثمرين والعاملين بالوزارة.