وزير الصحة يبحث التعاون مع الجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال

كتب- أحمد جمعة:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، الخطة القومية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، وناقش مقترحات التعاون مع الجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة لرئيس برنامج زراعة أعضاء الأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس الجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال، البروفيسور جورج مازايجيس.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، بأن الاجتماع استعرض الخطة القومية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، ونسب زراعة الأعضاء في مصر والوطن العربي، والتحديات الرئيسية في مجال زراعة الأعضاء.

وقال عبدالغفار إن وزارة الصحة والسكان تعمل على ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل وتكوين شبكة قومية يتم من خلالها تنظيم عملية تسجيل بيانات المرضى وتشكيل قاعدة بيانات مركزية للمرضى والمتبرعين بما يساهم في منع الممارسات غير المشروعة.

وأضاف عبد الغفار أنه تمت مناقشة إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لبرامج زراعة الأعضاء البشرية، وربطها إلكترونيا باللجنة العليا ومراكز زراعة الأعضاء، موضحًا أن الوزير أكد على حوكمة منظومة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمتابعة المستمرة لعمل جميع المراكز، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض.

وأكد عبد الغفار أن القيادة السياسية تضع على عاتقها مسؤولية تذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة لتيسير العمل بملف زراعة الكبد بمصر؛ لذا حرصت الدولة المصرية، على إنشاء وتجهيز أول مركز إقليمي طبي متخصص بمجال زراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط بمقاييس عالمية، داخل مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج.

حضر اللقاء الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون طب الطوارئ والحالات الحرجة، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص ، والدكتور احمد الصباغ نائب رئيس الجمعية المصرية لزراعة الكبد، والدكتور أحمد مروان رئيس لجنة العلاقات الدولية بالجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال.