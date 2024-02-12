إعلان

BBC

مستعدون لجميع السيناريوهات.. أول تعليق مصري على ما يحدث في رفح الفلسطينية

07:23 م الإثنين 12 فبراير 2024

معبر رفح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد سامي:
قال مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية، إن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات.

يذكر أن مصر، جددت رفضها الكامل" لأي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من "عواقب وخيمة".

وأشارت وزارة الخارجية إلى "التصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية، بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة"، لافتة إلى "ما يكتنف ذلك من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

سيناء رفح الاحتلال الإسرائيلي الجيش المصري

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بيان عاجل من "الري" بشأن جمع التبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - مصر ترد على أنباء تعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل
مستعدون لجميع السيناريوهات.. أول تعليق مصري على ما يحدث في رفح الفلسطينية
عاجل - حكم قضائي ضد سيدة ضربت ملكة جمال العرب السابقة
. كيف ردت سبيرو سباتس على أنباء تعاونها مع إحدى شركات "المقاطعة"؟
"محرضة وغير مقبولة".. أول تعليق من مصر على تصريحات وزير مالية الاحتلال
بحد أدنى 600 جنيه.. وزارة العمل: إعانات أجور لهذه الفئة
رسميًا.. "التعليم" تحظر دفع مصروفات الترم الثاني بالعملة الصعبة - مستند