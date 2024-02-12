مستعدون لجميع السيناريوهات.. أول تعليق مصري على ما يحدث في رفح الفلسطينية



كتب- محمد سامي:

قال مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية، إن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات.

يذكر أن مصر، جددت رفضها الكامل" لأي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من "عواقب وخيمة".

وأشارت وزارة الخارجية إلى "التصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية، بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة"، لافتة إلى "ما يكتنف ذلك من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".