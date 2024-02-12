تركى آل الشيخ يجري جولة بدار الأوبرا المصرية تمهيدا لإقامة حفلات مشتركة

كتب- محمد شاكر:

قام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، بجولة في دار الأوبرا بصحبة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجموعة MBC والإعلامي عمرو أديب.

جاء ذلك عقب لقاءه بوزيرة الثقافة بمكتبها، حيث اتفقا على أنه سيجرى إطلاق ليالي الأوبرا في السعودية بفرق مصرية، وليالي السعودية في الأوبرا المصرية بفرق سعودية.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ أنه سيجرى تدشين مهرجان ضخم على هامش مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

وأضاف: "سيكون هناك حفلات مشتركة بين مصر والسعودية إلى جانب تعاون في السينما بالتعاون مع الشركة المتحدة، بالإضافة إلى تعاون في مجال الرياضة".

وأشار تركي، إلى أنه سيكون هناك عروضا مسرحية مشتركة بين مصر والسعودية، إلى جانب عمل مشترك بين الجانبين في مجال الدراما.

وتابع: "سيتم إطلاق عدد من 15 إلى 20 مسرحية كل موسم للرياض".

واقترح عمرو الفقي إقامة حفلة مصرية سعودية بمدينة العلمين، وهو ما رحب به آل الشيخ وعبر عن رغبته بإقامة الحفل خلال عيد الفطر المبارك 2024.

وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن زيارته لمصر، ونشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا نصه: "وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام".