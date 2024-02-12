"الأرصاد" تحذر: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا.. أمطار رعدية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من مساء غدًا الثلاثاء، تشهد حالة الطقس حالة من عدم الاستقرار، على أنحاء مُتفرقة من البلاد.

وقالت الأرصاد، بحسب بيان صحفي، إن حالة الطقس تشهد مساء الثلاثاء، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس تتأثر غدًا، بسقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

وأشارت، إلى وجود نشاط للرياح، على بعض المناطق؛ مما يزيد الإحساس برودة الطقس.

وتابعت الأرصاد: الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، تكون معتدل إلى مضطرب.