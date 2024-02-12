تغير مفاجئ وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والتغير في الجو على مدار الأيام المقبلة، وذلك بعد فترة من الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت غانم، إن البلاد شهدت حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على مدار الأيام الماضية بسبب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لكن بداية من غدا الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع يوجد تغير كبير في حالة الطقس.

وأضافت، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وتدريجي، ومتوقع أن تصل لـ 17 درجة مع نهاية الأسبوع بدلا من 25 درجة اليوم، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت: "موجة التقلبات الجوية تضمن فرص لسقوط أمطار وخاصة على المحافظات الشمالية والوجه البحري وقد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى".

وحذرت من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، ولا بد من ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه خلال فترة الليل تكون الأجواء شديدة البرودة وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر في معظم أنحاء الجمهورية خاصة في المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي والأماكن المفتوحة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مدار اليوم وغدا على السواحل الشمالية وبعض المحافظات الداخلية.